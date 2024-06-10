Конкурс «Уральская краса — длинная коса» пройдет в Екатеринбурге в День России

Столица Урала примет один из самых зрелищных и необычных конкурсов для девушек. В День России, 12 июня, пройдет праздник русской красоты, где определят победительниц проекта «Уральская краса — длинная коса». Конкурс проходит при поддержке Фонда святой Екатерины.

Каждый год сотни участниц вместе со своими семьями собираются, чтобы вместе встретить важный для нашей страны праздник. Конкурс объединяет красавиц от 3 до 55 лет — все они разделены на три возрастные группы. На масштабном шоу будут определены финалистки в номинациях «Самая длинная коса», «Самая толстая коса», «Маленькая краса», «Юная краса» и «Мудрая коса».

В среду на сцену поднимется 101 красавица с общей длиной волос в 96 метров. Специально для этого проекта была приглашена уральский дизайнер Любовь Михалева: именно ей доверили создание образа русской красавицы и разработку кокошников для фотосессий.

Сегодня и завтра на сайте конкурсы-екб.рф можно оставить свой голос за одну из участниц, а в среду лично увидеть всех красавиц на сцене Veer Mall. Праздник начнется в 14:00 и будет свободным для зрителей.