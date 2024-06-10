Строили шалаш и отбивались от волков. Дети, потерявшиеся в лесу на Урале, рассказали о пережитых днях

Гриша и Вика, которые четыре дня провели в лесу Свердловской области, рассказали, как выживали все это время. Они также объяснили, как разминулись с дедушкой и что им помогало не терять надежду на возвращение домой.

Напомним, дети пропали возле деревни Бурмакино, где их мать - жительница Тюмени - недавно приобрела дачный участок. Накануне женщина вернулась в Тюмень по работе, однако сын и дочь попросили остаться с дедушкой еще на несколько дней, так как 4 июня у них планировалась рыбалка. Мать согласилась и уехала в Тюмень одна, взяв с детей обещание, что те позвонят, когда вернутся, однако звонка так и не дождалась.

5 июня около 23.00 в деревню через болота вернулся весь мокрый и уставший пенсионер. От соседки он позвонил дочери и рассказал, что разделился с детьми в лесу, но те до сих пор не вернулись. Школьников сначала искали своими силами, однако потом привлекли волонтеров и силовые структуры.

Изначально казалось, что в деле много темных пятен: как можно было разделиться с маленькими детьми в лесу? Почему у них нет телефонов? Сложно было относиться к этой истории без опаски после трагедии с 6-летним Далером из Екатеринбурга, которого несколько дней искали сотни волонтеров. Однако, к счастью, детей нашли живыми утром 8 июня. Спасителями стали волонтеры "РМК-Безопасность", которые напоили, накормили и укрыли куртками школьников, после чего отвезли к родным.

Как позднее рассказали Гриша и его мама "КП-Екатеринбург", никакой тайны в истории с разделением в лесу нет. Они с сестрой заметили вдалеке столбы (вероятно, речь идет о столбах ЛЭП) и подумали, что знают это место - рядом должен был располагаться магазин. Дети взяли карточку у уставшего дедушки и побежали купить воды, однако, выйдя к тем самым столбам, поняли, что это просто ободранные деревья. Гриша с Викой присели отдохнуть, прежде чем вернуться к дедушке, однако тот этого не понял и подумал, что дети уже вернулись домой, а потому пошел следом. Дети же вернулись к месту, где оставили деда, однако там его уже не было.

"Дети очень переживали за него. Это был их первой вопрос - что с дедушкой. Говорили, что у него недавно был инсульт и ему нужно принять таблетки. Дети говорили, что молились за дедушку и за то, чтобы их нашли", - рассказала мама детей Альфия.

В какой-то момент дети вышли к болоту, откуда и утолили жажду. Там же они нашли перепелиные яйца, которыми подкрепились и накормили собак - Рокки и Рыжего. Любимцы грели своих хозяев по ночам и даже встали на защиту, когда к детям вышли волки.

"Ночью к ним подходили волки, но собаки их заметили издалека, залаяли, и они ушли. Дети в этот момент даже брали в руки палки", - рассказал один из спасителей Игорь Греков.

Сам же Гриша рассказал, что построил шалаш, чтобы укрыться с сестрой от дождя, вместо постели у них были трава и листья. Дети знали, что их ищут и даже видели вертолет, за которым бежали, пока не осипли от криков. 12-летний мальчик пытался сохранять спокойствие - силы ему придавала сестра и мысли о том, что скоро они окажутся дома, съедят шаурму и любимый мамин куриный суп.

"Вика помогала мне не сдаваться. Говорила, что я не один. Рокки и Рыжий поддерживали нас, грели по ночам. Шалаши я научился строить еще во дворе вместе с друзьями. Мы понимали, что нас ищут. Поэтому не очень переживали. Надо было лишь выйти на чьи-то следы и встретить людей. Сейчас чувствую себя прекрасно. Правда, комары искусали. Уже мечтаем с Викой выйти из больницы, съесть шаурму и мамин куриный суп. А потом вернуться к Рокки и Рыжему", - рассказал школьник.

Сейчас детей выписали из Областной клинической больнице №2 Тюмени. Никаких травм они не получили, только ссадины и множественные укусы комаров.

Ранее начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых опроверг информацию, что в тайге собакам пришлось отпугивать от детей волков. Таких диких животных тепловизоры в зоне поисковых мероприятий не зафиксировали. А вот косолапый Михаил Потапович, по словам Валерия Горелых, в поле зрения спецтехники силовиков действительно попал.