Российский и украинский омбудсмены посетили почти две тысячи военнопленных

Российский и украинский омбудсмены находятся в диалоге, обмениваются списками без вести пропавших в зоне СВО, удалось установить судьбу более сотни человек, помочь им и их близким, сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с Владимиром Путиным.

"Мы договорились зеркально одновременно посещать: я – украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории, а украинский уполномоченный по правам человека – наших военнопленных", - сообщила Москалькова президенту России. По ее словам, в ходе таких рейдов было посещено уже более 1,7 тыс. пленных.

Ранее Москалькова жаловалась, что из-за украинских условий уже несколько месяцевне было обменов пленными. Буквально после этого произошел крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной при посредничестве ОАЭ. Также стороны обменяли тела погибших военных.