ХК "Автомобилист" начнет новый сезон домашним матчем с "Трактором"

Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь первых матчей команд в сезоне-2024/25. Свое расписание узнал и екатеринбургский ХК "Автомобилист".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, подопечные Николая Заварухина стартуют в регулярном чемпионате двумя домашними поединками. 4 сентября команда сыграет на своем льду с челябинским "Трактором". А 6 сентября "Автомобилист" также в Екатеринбурге примет новосибирскую "Сибирь".

Далее бронзовых призеров КХЛ ждут выездные матчи в Нижнем Новгороде и Уфе. Соперниками станут местные "Торпедо" (9 сентября) и "Салават Юлаев" (11 сентября).

Полный календарь нового сезона Континентальной хоккейной лиги будет опубликован завтра, 11 июня.

Напомним, что минувший сезон стал для "Автомобилиста" историческим. Команда Николая Заварухина выиграла бронзовые медали и почти дошла до финала Кубка Гагарина.