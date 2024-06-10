Каждый третий россиянин считает, что его права нарушаются

Только 52% россиян считают, что их права соблюдаются, при этом 36% граждан критически оценивают ситуацию с защитой прав человека в России, сообщила Владимиру Путину омбудсмен Татьяна Москалькова.

Тем не менее, даже такие показатели – уже хорошо по сравнению с тем, что было десять лет назад, говорит уполномоченная по правам человека. В 2014 году, по данным ФОМ, о соблюдении своих прав заявляли только 32% россиян.

Москалькова рассказала, что сейчас меняется структура обращений к правозащитникам. Так, люди все меньше жалуются на чиновников и все больше на ситуации, связанные так или иначе с СВО: беженцы, участники спецоперации и члены их семей.