ВТБ не будет выплачивать дивиденды за ушедший год

Акционеры ВТБ решили не выплачивать дивиденды за 2023 г.

ВТБ также не выплачивал дивиденды за 2021 и 2022 гг., из прибыли за 2020 г. банк направил на дивиденды 32,74 млрд руб., пишет ТАСС.

В апреле 2024 г. стало известно стало известно, что Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2023 г. рекордные 750 млрд руб. или 50% от чистой прибыли банка, сообщил по итогам заседания наблюдательного совета глава Сбера Герман Греф. Выплаты составят 33,3 руб. на акцию. Годовое собрание акционеров состоится 21 июня.