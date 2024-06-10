В Перми сервис кикшеринга судится с властями из-за запрета парковки электросамокатов в центре города

Представители компании "МТС Юрент", которая занимается арендой электросамокатов в Перми, обратилась с иском в Пермский краевой суд из-за запрета на парковку самокатов в центре города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании кикшеринга.

В компании заявили, что подобные ограничения приносят неудобства жителям города, которые предпочитают использовать средства индивидуальной мобильности в повседневной жизни.

"Нашу позицию поддерживают городская и краевая прокуратуры, а также жители города, для которых электросамокат — в первую очередь, средство передвижения", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта депутаты гордумы в рамках пленарного заседания приняли поправки в Правила благоустройства территории города Перми. Ранее их одобрил профильный комитет. Согласно изменениям, электросамокаты теперь можно размещать исключительно на велопарковках. Несмотря на запрет, сервисы возобновили работу. Администрация Перми приступила к эвакуации электросамокатов. Только за первые три дня работы было эвакуировано более 500 самокатов.

После сервис Whoosh подал жалобу в прокуратуру Пермского края с просьбой проверить законность действий и принятых решений городской мэрии. В ответ на это прокуратура направила в городскую думу протест на решение об ограничении парковки для средств индивидуальной мобильности. Компания "МТС Юрент" выразила готовность на безвозмездной основе инвестировать собственные средства в развитие городской велоинфраструктуры.