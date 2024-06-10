Суд отказался признать банкротом компанию Блиновского

Арбитражный суд Москвы отказался признать банкротом IT-компанию "Подари мечту", принадлежащую мужу блогерши Елены Блиновской Алексею, из-за отсутствия средств для финансирования судебных расходов.

"По состоянию на 05.06.2024 к судебному заседанию в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие имущества должника, за счет которого может финансироваться процедура банкротства", — говорится на сайте суда.

Для признания фирмы банкротом нужно было оплатить 250 тысяч рублей судебных расходов.

Ранее создательница "марафонов желаний" Елена Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, данные ее дела появились в судебной картотеке.

О желании Блиновской расстаться со всеми имеющимися деньгами стало известно в конце апреля, когда Мосгорсуд решил оставить ее под арестом в СИЗО еще на три месяца. Блиновская заявила, что просила налоговую забрать имущество в счет долга, но ей отказали.

В конце марта стало известно, что СКР расширил обвинение супругам Блиновским. Им увеличили размер легализованных денег и имущества, приобретенных преступным путем – с 43 млн руб. до более чем 700 млн руб. Кроме того, супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. Блиновской также предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Блиновскому было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признает. Создательница "марафонов желаний" признает вину только в неуплате налогов.