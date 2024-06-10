10 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Уральские строители передали в Госдуму предложения по работе с объектами-памятниками

Уральские строители направили свои предложения по работе с объектами-памятниками в комитет по культуре Госдумы РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

На протяжении двух лет на площадке комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей действует комиссия по работе с объектами культурного наследия. Ее возглавляет председатель комитета, глава "Атомстройкомплекса" и Заслуженный строитель России Валерий Ананьев.

В комиссию входят представители крупнейших строительных компаний города, госэкспертизы, научные сотрудники проектных институтов и члены Союза архитекторов России. Их совместные усилия направлены на изменение действующего законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия, чтобы обеспечить условия для системной работы бизнеса с историческими объектами, их восстановления и приспособления к современным нуждам городов.

усадьба Шумкова в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В мае наработки комиссии были представлены на парламентских слушаниях комитета по культуре Государственной Думы РФ, посвященных совершенствованию законодательного регулирования в сфере сохранения объектов культурного наследия.

"Необходимость устранения избыточных требований к объектам культурного наследия сегодня очевидна для всех, вопросу уделяется должное внимание на федеральном уровне. Участниками нашей комиссии проделана существенная работа по составлению перечня корректировок существующей нормативной базы. Нам удалось передать их в комитет по культуре Госдумы РФ для рассмотрения и дальнейшего продвижения. Если корректировки будут приняты, мы сможем сделать проекты по восстановлению памятников привлекательными и прозрачными для бизнеса, сохранять историческое наследие городов, повышать как туристическую, так и инвестиционную привлекательность территорий", - отметила представитель комитета по строительству СОСПП, член общественного и общественного научно-методического советов при управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Юлия Бердюгина.

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию – 2024(2024)|Фото: скриншот с трансляции послания

В феврале 2024 года важность этой работы подчеркнул в своем ежегодном послании Владимир Путин.

"Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений. Прошу Правительство, парламентариев, профильные комиссии Госсовета с участием общественности проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия. Надо устранить явно избыточные, противоречивые требования, из-за которых памятник порой разрушается на глазах, а формально, по закону, оперативно принять меры по его спасению невозможно", - заявил президент РФ.

В числе рекомендаций, которые предлагают участники комиссии – устранение противоречий между градостроительным законодательством и требованиями охраны объектов культурного наследия; выработка единого подхода к проведению государственной историко-культурной экспертизы, дифференциация памятников по статусу и допустимой степени вмешательства в конструктив в ходе реконструкции. Участники комиссии подчеркивают, что единственный способ сохранить объекты культурного наследия – приспосабливать их к современным нуждам, потому что одна из главных причин разрушения здания – это отсутствие эксплуатации.

Теги: памятники, строители, Госдума


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