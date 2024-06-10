Армия России освободила Старомайорское

Бойцы группировки войск "Восток" освободили в ДНР Старомайорское.

Кроме того, за сутки средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 и перехвачены противокорабельная ракета "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре управляемые авиабомбы – Hammer производства Франции и JDAM производства США, семь реактивных снарядов: HIMARS производства США и "Ураган", а также 51 беспилотный летательный аппарат.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и два полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщает Минобороны России.