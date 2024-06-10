Mash: В Ярославской области украинские БПЛА пытались атаковать нефтезавод

Три украинских бесплиотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославской области, сообщает Mash.

По данным Telegram-канале, беспилотники уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) с трех до пяти утра. Пострадавших и разрушений нет.

Все три сбитых дрона упали в районе трассы М8. Движение там перекрывали на время работы спецслужб.

На прошлой неделе в результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Погибших и пострадавших нет. Во время тушения пожара завод подвергся повторной атаке.