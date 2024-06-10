Газовики решили не трогать сад у "Косого дома", согласившись поискать альтернативу

Газовики решили временно оставить в покое сад у "Косого дома" в Екатеринбурге. На прошлой неделе появилась новость о том, что сад с клумбами-террасами, архитектурными формами и небольшим водопадом собираются раскопать, чтобы проложить через него газовые трубы. Работы должны были уже стартовать, однако создательнице сада Екатерине Засухиной позвонили из "Екатеринбурггаза" и сообщили, что работы пока проводить не будут.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, специалисты рассматривают возможность изменения проекта газификации.

"В связи с планами по прокладке газопровода по территории сада у "Косого дома" сообщаем, что в ближайшее время работы начаты не будут. Они приостановлены для поиска варианта изменения проекта прокладки сетей. На участке сада планировались работы по договору газификации соседнего здания бизнес-центра. Вся документация по проекту техприсоединения была согласована, но значимость сада для города учтена не была. Сегодня заказчик работ по газификации и представители сада ведут переговоры об оформлении земель и изменении точки подключения к сетям. По поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова, вопрос находится на контроле у заместителя главы Екатеринбурга Владимира Гейко", - сообщили в мэрии.

О том, что сад может быть уничтожен Засухина рассказала в своих соцсетях. По ее словам, зеленая зона была разбита на городской, а не частной территории, потому она не может защитить ее. Тогда на защиту встали уже пользователи сети и журналисты. После того, как новость появилась в СМИ, с Екатериной и связались газовики.

Напомним, что саду на улице Горького уже четыре года, а в 2021-ом проект взял серебро на британской садовой выставке "Chelsea Flower Show".