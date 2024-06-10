В Дагестане началось расследование массового отравления в Буйнакске

В Дагестане из-за оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело. Причина – массовое отравление жителей Буйнакска.

7-10 июня в больницы Буйнакска обратились горожане с признаками отравления, некоторые из них, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы. Обратившимся оказана медицинская помощь, поставлен предварительный диагноз "острая кишечная инфекция".

Пострадавшие пили питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям. Идет расследование, пишет управление СКР по Дагестану.