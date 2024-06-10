В Тюмени детей эвакуировали из школы №89 во время проведения экзамена

В Тюмени детей эвакуировали из школы №89 во время проведения экзамена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о задымлении в корпусе средней школы по ул. Малыгина, 8, к. 1 поступило в 9.22. Прибывшие на место вызова пожарные не обнаружили огня. Переполох произошел из-за микроволновки - в ней подгорела еда.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по публикации в СМИ об эвакуации детей во время проведения экзамена, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации, соблюдению прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.