10 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Первый фестиваль «Движение» собрал в Екатеринбурге более 80 000 человек 

Первый фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» собрал 80 тысяч гостей из Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов России. 2,5 тысячи мотоциклистов из Москвы, Новосибирска, Омска, Казани, Челябинска, Тюмени, Кургана, Хабаровска, Читы, Владивостока и других городов провели два дня в столице Урала.

Старт мотофестиваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Фестиваль ждали несколько месяцев, и он действительно получился очень насыщенным. Центр города превратился в место, где объединились мотокультура, литература, музыка, спорт и духовная жизнь. Надо отметить, что масштабный праздник начался с открытия и общего молебна у мощей покровительницы города — святой Екатерины.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Фестиваль “Движение” — это уникальное событие в жизни Екатеринбурга и Свердловской области. Уникальное в том плане, что здесь подчеркиваются ценности, которые очень важны для Фонда святой Екатерины. Это развитие спорта и здоровый образ жизни. И отрадно, что байкеры прибыли на мероприятие с флагами с изображением святых икон», — сказал директор благотворительной организации Александр Андреев.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Фестиваль действительно стал уникальным. Главная сцена в Историческом сквере еще никогда не принимала такого количества хедлайнеров за одни выходные: L'ONE, группа Uma2rman, «Папин Олимпос», OTYKEN и «Ундервуд» исполнили хиты, которые знают все. Такой масштаб был бы невозможен без поддержки Фонда святой Екатерины, компании «Сима-ленд» и компании Prinzip.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Многие гости фестиваля не успели посетить все площадки, у них осталось послевкусие, и они уже хотят приехать сюда в следующем году. Важное направление фестиваля — “Движение в семью”. Фестиваль посетило много семей. Ко мне подходили мотоциклисты, знакомили со своими детьми. Например, я познакомился с мальчиком Арсением. Ему восемь лет, а он уже с папой проехал тысячу километров на мотоцикле в коляске», — рассказал председатель оргкомитета фестиваля Максим Привезенцев.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Интересно, что, кроме мотопарада, прошло ралли ретроавтомобилей. Это было одним из ключевых событий второго дня: 46 экипажей проехали по ключевым улицам города. Одной из остановок ралли стал монумент, посвященный разведчику Николаю Кузнецову, где участники почтили память известного уральца, героя ВОВ.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Отметим, что все выходные на улице 8 Марта проходили соревнования и показательные выступления ведущих мотоспортсменов России, а на городском пруду прошел этап чемпионата России по аквабордингу и ховербордингу.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Теги: фестиваль движение, фонд святой екатерины, мотоспротсмены, здоровый образ жизни


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