Противники сысертского мусорного полигона отправились за правдой в Москву

Житель села Щелкун в Сысертском городском округе и участник боевых действий в Чечне Александр Норицин, выступающий против строительства мусорного полигона в Сысерти, отправился искать правды в Москву. Об этом Накануне.RU сообщили представители инициативной группы по данному вопросу.

Сегодня, 10 июня, уралец приехал к центральному штабу Общероссийского Народного Фронта в столице.

"Не найдя правды в Свердловской области, мы решили выдвинуться в Москву. Может быть, нам помогут там", - заявил Норицин.

По его словам, он принес в ОНФ детские рисунки и пожелания. Дети просят в своих рисунках и письмах сохранить природу.

Напомним, в мае Александр Норицин выходил на пикет в Екатеринбурге против строительства мусорного полигона в Сысерти. Он приходил к резиденции свердловского губернатора с плакатом, на котором была надпись: "Губернатор! Сысерть ждет ответа! Нет мусорному полигону!".

Однако ни сам Евгений Куйвашев, ни кто-либо из его представителей к уральцу так и не вышли. Вместо этого к Норицину подошли полицейские, после чего пикетчик был задержан.