10 Июня 2024
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Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге вынесли приговор воспитательнице, допустившей смерть 4-летней девочки

Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновной бывшего воспитателя детского сада №180, во время работой которой серьезные травмы получила 4-летняя девочка. Ребенок не выжил.

Напомним, инцидент произошел 25 января прошлого года. Утром детская группа отправилась на прогулку под присмотром своего воспитателя. Девочка во время игр застряла головой в проеме детской горки, повиснув в вертикальном положении. Девочка не могла выбраться самостоятельно и только спустя время ее заметила воспитатель. Ребенка госпитализировали в детскую больницу, однако через пять суток девочка скончалась.

Во время проверки было было установлено, что согласно должностной инструкции и требованиям ФЗ, воспитатель была обязана перед прогулкой осмотреть участок, маршрут движения воспитанников и проверить исправность игрового оборудования. Она также была не вправе оставлять воспитанников во время прогулок без своего наблюдения.

"В результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей по присмотру и уходу за детьми, находясь на прогулке с воспитанниками младшей группы детского сада № 180, осужденная не обеспечила охрану жизни и здоровья малолетней, не оградила от опасных факторов, оставив ее без присмотра", - заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбурженку признали виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Суд назначил ей наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с запретом заниматься преподавательской деятельностью на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург, воспитатель, суд, ребенок, смерть, приговор


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