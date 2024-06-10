Прокуратура выяснит, как двое подростков на питбайке травмировались, сбегая от ГИБДД
Прокуратура ЗАТО г. Новоуральск организовала проверку после травмирования двух подростков во время погони с сотрудниками ГИБДД. Дети мчали на байке, игнорируя требования дорожно-патрульной службы остановиться.
Инцидент произошел накануне в районе гаражей и городской свалки. По предварительным данным, сотрудник ГАИ преследовал кроссовый мотоцикл, однако дети не собирались останавливаться. В какой-то момент правоохранитель нагнал подростков и допустил столкновение служебного автомобиля с преследуемым транспортом. Подростки упали на бетонные плиты и получили травмы.
К месту происшествия сразу же подбежали очевидцы и родители пострадавших. Одного из парней сотрудник ГИБДД поднял и попросил сесть в служебный автомобиль, однако на защиту встала мать мальчика. Местные жители не унимались, обвиняя правоохранителя в травмировании подростков, почти развязалась драка. Из-за этого сотруднику ГАИ пришлось вызывать подкрепление.
"Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка законности действий сотрудников полиции в данной ситуации. Кроме того, будет проверено соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Помимо этого, свою проверку обещали провести в ГИБДД по Свердловской области, чтобы выяснить правомерность действий своих сотрудников в данной ситуации. Родителей же могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин также заинтересовался инцидентом, поручив доложить ему об итогах расследования.