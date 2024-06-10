10 Июня 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура выяснит, как двое подростков на питбайке травмировались, сбегая от ГИБДД

Прокуратура ЗАТО г. Новоуральск организовала проверку после травмирования двух подростков во время погони с сотрудниками ГИБДД. Дети мчали на байке, игнорируя требования дорожно-патрульной службы остановиться.

Инцидент произошел накануне в районе гаражей и городской свалки. По предварительным данным, сотрудник ГАИ преследовал кроссовый мотоцикл, однако дети не собирались останавливаться. В какой-то момент правоохранитель нагнал подростков и допустил столкновение служебного автомобиля с преследуемым транспортом. Подростки упали на бетонные плиты и получили травмы.

К месту происшествия сразу же подбежали очевидцы и родители пострадавших. Одного из парней сотрудник ГИБДД поднял и попросил сесть в служебный автомобиль, однако на защиту встала мать мальчика. Местные жители не унимались, обвиняя правоохранителя в травмировании подростков, почти развязалась драка. Из-за этого сотруднику ГАИ пришлось вызывать подкрепление.

"Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка законности действий сотрудников полиции в данной ситуации. Кроме того, будет проверено соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Помимо этого, свою проверку обещали провести в ГИБДД по Свердловской области, чтобы выяснить правомерность действий своих сотрудников в данной ситуации. Родителей же могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин также заинтересовался инцидентом, поручив доложить ему об итогах расследования.

Теги: ГИБДД, Новоуральск, погоня, питбайк, подросток, прокуратура


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