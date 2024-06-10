10 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

Победительницу конкурса "Мисс Екатеринбург-2024" отправят на Мальдивы

Стало известно, какой подарок ждет победительницу общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2024". Это не квартира, как было в прошлом году.

Как сообщили Накануне.RU организаторы конкурса, победившая девушка получит путевку на Мальдивы от компании "Практика". При этом путешествие будет рассчитано на двоих. Финал "Мисс Екатеринбург-2024" состоится в День города, 17 августа, на Октябрьской площади.

Прием заявок на участие продолжается до 24 июня. Он проходит на сайте мисс-екатеринбург.рф. Требования к конкурсанткам следующие:

  • возраст от 18 до 24 лет;
  • рост от 170 см;
  • не замужем, без детей и татуировок;
  • без опыта откровенных съемок в нижнем белье или топлес.

В этом году организаторы выберут 16 девушек, а до финала дойдут 12 из них. Подготовка к шоу будет идти месяц, по итогам каждой недели будет выбывать одна участница, которая меньше других проявит себя на занятиях. Им предстоят дефиле, танцы, актерское мастерство и фитнес, а также интеллектуальные сессии и многое другое.

Напомним, что победительницей "Мисс Екатеринбург-2023" стала Александра Кузнецова. Кроме короны она получила двухкомнатную квартиру евроформата в строящемся жилом комплексе "Миллениум". Сообщалось, что это самый дорогой подарок за всю историю конкурса.

Теги: Мисс Екатеринбург, приз, Мальдивы, путевка, конкурс


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