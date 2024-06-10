Приглашения на швейцарский саммит по Украине приняли только 90 из 160 стран и организаций

Около 90 стран и организаций заявились на швейцарскую мирную конференцию по конфликту на Украине, сообщила президент Швейцарии Виола Амхерд. Она также заявила, что в конференции отказалась участвовать Россия.

Саммит состоится в ближайшие выходные 15-16 июня.

Амхерд заявила, что около половины участвующих стран будут представлены их главами или главами правительств. Также заявлено участие международных организаций, таких как ООН.

Ожидается, что лично прибудут на саммит в Бюргеншток президент Франции Эммануэль Макрок и канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом всего было разослано 160 приглашений. Амхерд заявила, что для Швейцарии "не является разочарованием" тот факт, что значительная часть приглашений была проигнорирована.

Швейцарские власти заявили, что окончательный список участников ожидается к пятнице, но ключевые развивающиеся страны, такие как Турция, ЮАР и Бразилия, до сих пор не подтвердили участие. Также известно, что Индия примет участие в саммите, но неясно, на каком уровне.

По словам швейцарских чиновников, Бразилия и Китай заявили, что не примут участия, если обе стороны, включая Россию, не сядут за стол переговоров.

Министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис заявил журналистам, что без участия России запустить мирный процесс не удастся: "Вопрос не в том, будет ли Россия участвовать, вопрос в том, когда". Он также сообщил, что Швейцария часто контактирует с Москвой по поводу конференции.