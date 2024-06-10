В Чайковском городском округе утонул 15-летний подросток

В Чайковском городском округе утонул 15-летний подросток, передает корреспондент Накануне.RU.

Трагедия произошла накануне, в реке Пизь в пяти километрах от села Уральское.

По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, мальчик "нырнул и не вынырнул". Тело утонувшего подростка все еще не найдено. Продолжаются поиски. Участие в них принимают семь человек от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и один специалист от МЧС России, в поисковой операции задействовано также пять единиц техники.

Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.