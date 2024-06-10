Под Петербургом погиб парашютист

В деревне Путилово, что в Кировском районе Ленинградской области (72 км от Санкт-Петербурга), на посадочной площадке "Северный ветер" погиб парашютист.

По предварительным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, спортсмен погиб 9 июня во время учебно-тренировочного прыжка с воздушного судна из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Telegram-канал "Mash на мойке" уточняет, что разбившийся на аэродроме мужчина пытался раскрыть запасной парашют в 30 м над землей — во время прыжка стропы основного запутались. 8 июня 38-летний Андрей отправился на тренировку в Федерацию парашютного, самолетного и вертолетного спорта на самолете АН-28Д. Группа состояла из семи человек. Сам спортсмен выполнял четвертый за день прыжок — за все время он прыгал 363 раза.