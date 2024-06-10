Госдума – про допуск 16-летних к опасным работам: "Если школьники готовы - почему должны быть ограничения?"

В Госдуме задались вопросом о том, почему нельзя допускать 16-летних подростков к опасным работам.

"Единоросс", зампред комитета ГД по аграрным вопросам Юлия Оглоблина говорит, что дети хотят зарабатывать во время летних каникул, но существующие правила не позволяют привлекать их ко многим производствам.

"Мы уже обсуждали, что надо опустить возрастную планку, например, до 16 лет, в том числе, и по списку опасных работ, который блокирует возможность привлекать школьников. Если школьники готовы, а родители подписывают, что не против — почему должны быть ограничения?", - цитирует Оглоблину "Дума ТВ".

Напомним, в перечень опасных входят работы на высоте и в замкнутых пространствах, с ядами и электрическим током, работы по валке леса, перемещению тяжелых грузов, на зараженных территориях и др. Депутаты Госдумы предлагают допускать ко всем этим работам детей.