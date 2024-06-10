10 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В Подмосковье подросток вместе с отцом избили мужа учительницы

В Подмосковье произошел вопиющий случай. Ученик 8 класса вместе со своим пьяным отцом избили мужа неугодной учительницы. Они заявились к ней домой, но той не оказалось дома, и они отыгрались на муже.

Случай озвучил член-корреспондент РАН и лидер "Родной школы" Алексей Савватеев. Он сообщил, что это коллективное обращение ему передали в одной из госструктур. Оно было направлено министру образования Московской области, прокурору региона, председателю Следственного комитета. В Быковской СОШ №15 (здание 6) Раменского городского округа вечером 18 мая 2024 года 18 мая 2024 года отец учащегося 8 класса Игорь Худяков в состоянии алкогольного опьянения и сам учащийся Артём Худяков пришли в дом к учительнице истории и ОБЖ Елене Фёдоровой. Той не оказалось дома. Употребляя нецензурные выражения и выкрикивая оскорбления и угрозы в ее адрес, они избили мужа, нанося удары ногами и самокатом по голове. Констатирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы тела. Нападение, возможно, задумывалось на классного руководителя Галину Макаренко, которая часто бывает в гостях у Фёдоровой и оставляет у нее машину.

Подросток как ни в чём не бывало продолжал посещать школу до конца учебного года. Было написано заявление в полицию, но никаких действий со стороны отдела образования, полиции, прокуратуры, комитета по делам несовершеннолетних не было предпринято.

Ранее на подростка поступали многочисленные жалобы по поводу асоциального поведения. Его родители неоднократно приглашались для беседы с администрацией школы. Единственный результат чисто формальный - он был поставлен на внутришкольный учёт. Но его поведение ничуть не изменилось. За месяц до этого с его телефона было отправлено сообщение о минировании школы. Приехала полиция, забрала подростков, поговорила с ними и отпустила.

Учителя жалуются, что Худяков постоянно оскорбляет их, а в туалете распространяет за деньги электронные приспособления для курения. Информация была доведена до сведения замдиректора по учебно-воспитательной работе и социальному педагогу. Те позвали родителей в школу. Но родители заявили, что не видят никаких проблем в поведении сына, которого классный руководитель и все учителя ненавидят, занижая ему оценки. Фактически он держит в страхе всю школу, и всё ему сходит с рук, подытоживает Савватеев.

"Наш коллектив опасается действий со стороны учащегося, его родителей и родственников. Просим взять на контроль данную ситуацию, обеспечить соблюдение закона, наказать виновных в правонарушениях, а также гарантировать безопасность учителей, членов их семей и других жителей посёлка", - пишут учителя.

Обращение подписали 28 педагогов.

Теги: избиение, школа, учителя


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