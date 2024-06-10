Мэр Екатеринбурга озвучил позицию по проекту застройки Березовой рощи

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов озвучил позицию городских властей по проекту застройки Березовой рощи.

Напомним, в последнее время в комментариях к постам в официальном Telegram-канале Орлова стали появляться многочисленные сообщения с просьбой остановить вырубку деревьев в Березовой роще. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава уральской столицы решил ответить всем сразу в рубрике "Острые вопросы", вышедшей в новом номере газеты "Вечерний Екатеринбург".

Градоначальник напомнил, что проект застройки Березовой рощи был отклонен городскими властями несколько лет назад, но в связи с решением Арбитражного суда Свердловской области, муниципалитет обязан утвердить документацию по планировке территории.

"По итогу был согласован вариант, позволяющий сохранить большую часть зеленых насаждений – 16,1 гектара или 56% земельного участка. Отмечу, что на данном участке в 2012 году планировалась полная вырубка лесного массива. В соответствии с новой документацией по планировке территории, помимо проектируемой жилой и общественно-деловой застройки, на участке будут построены школа на 1,5 тысячи мест и детский сад на 350 мест, а также улично-дорожная сеть", - рассказал Алексей Орлов.

Как отметили в мэрии, каждый может лично ознакомиться с проектом. Он находится в открытом доступе на официальном портале Екатеринбурга.

Напомним, в 2021 году екатеринбургский парк Березовая роща предлагали сделать государственным заказником.