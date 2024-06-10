Немецкая Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту

Немецкая компания Knauf передает бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. Пятнадцать процентов от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет", — сказал он РИА Новости.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что по меньшей мере две известные строительные компании из Германии участвуют в восстановлении Мариуполя. В апреле стало известно, что прокуратура города Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении компании Knauf. На фоне этих сообщений Knauf объявила, что собирается передать российский бизнес местному менеджменту.