При повышении налогов бизнес может "включить креатив" - эксперты

В отраслевой организации малого и среднего бизнеса "Опора России" полагают, что повышение налогов для компаний с доходами выше 60 млн руб. может обернуться банкротствами.

Напомним, для субъектов МСП с доходами выше 60 млн руб. налоговая реформа предполагает смену упрощенной системы налогообложения (УСН) на НДС (со ставкой от 5%).

Первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян полагает, что расчеты правительства не верны: таких компаний, которые попадут под изменения, сейчас не 3%, а от 5% до 10% (в зависимости от региона).

"За последние три года мы очень сильно потеряли маржу. Если будут еще какие-то "волнения и колебания", то у нас у всех есть возможность обанкротиться. При этом у нас не так высока покупательская способность, так что цены поднять мы не можем, сбыт – это сейчас проблема. Нас ждут впереди непростые времена. Нам говорили, что страна выжила за счет того, что бизнес креативный, ну вот, - включаем креатив. Правительство может не получить то, на что рассчитывает", - предупредила Блудян на "нулевых чтениях" законопроекта в Общественной палате России.