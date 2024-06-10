Бывший премьер Казахстана попросил Токаева о помиловании

Экс премьер-министр Казахстана Карим Масимов попросил президента Касым-Жомарта Токаева о помиловании. Заявление он сделал в СИЗО.

Сейчас Максимов – под арестом в следственном изоляторе КНБ, его подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки. Следователи подозревают, что он получил $2 млн от представителей неназванного государства за приобретение закрытого контракта. Также ему вменяют получение элитного гостевого дома и земельного участка в столице на примерно 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур, пишет РБК.

На фоне протестов 6 января 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку председателя КНБ Карима Масимова. Ранее его называли кандидатом на пост президента. 8 января того же года экс-премьера Масимова задержали по подозрению в государственной измене.