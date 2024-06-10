Пьяный пассажир рейса Сургут — Москва открыл дверь аварийного выхода во время захода лайнера на посадку
Пьяный пассажир авиарейса Сургут — Москва открыл дверь аварийного выхода во время захода на посадку во Внуково, сообщает telegram-канал Mash.
Со слов очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, поэтому захотел побыстрее покинуть самолет.
К счастью, в результате инцидента не пострадал.
Дебошир, которым оказался вахтовик из Краснодарского края, был задержан и доставлен в отделение полиции.
Он сообщил, что перед посадкой выпил несколько литров пива, уснул, а когда проснулся - не сразу понял, что происходит, дернул ручку двери и дверь открылась.