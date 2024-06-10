В Минэке рассказали, на что государство тратит в этом году триллион рублей из ФНБ

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в текущем году государство "инвестирует" 1 трлн руб. Из этой суммы большая часть – 890 млрд руб. – будет направлена на финансирование "самоокупаемых инфраструктурных проектов", передают "Ведомости" со ссылкой на замминистра экономического развития России Илью Торосова.

В свою очередь из денег на инфраструктурные проекты 676 млрд руб. разделят на два крупнейших проекта, один из которых - строительство комплекса по переработке газа в порту Усть-Луга.

Также крупные суммы планируется направить на лизинг самолетов, кораблей и автобусов от ГТЛК и строительство автодороги М-12 "Восток" на участке Казань – Екатеринбург.

Еще один крупный проект – строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом - в этом году не потребует сотен миллиардов вложений, но уже в 2025 году на него из ФНБ планируется выделить первый транш в 300 млрд руб.