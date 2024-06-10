Пушилин: Новый федеральный округ наверняка будет создан, но позже

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал возможность создания нового федерального округа в РФ.

По его мнению, "наверняка он будет создан, но позже и, может быть, в более широком составе". Об этом сообщает РИА Новости в телеграм-канале.

Ранее о возможном создании федерального округа из новых регионов заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым", – сказал он, добавив, что новый округ может получить название "Новороссия". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство РФ пока не принимало решения создать новый федеральный округ.