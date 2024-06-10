Уральца, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, отправили в колонию

В Екатеринбурге вынесли приговор Александру Неустроеву, оскорбившему ребенка в шапке с буквой Z. Ближайшие годы уралец проведет в колонии.

В апреле прошлого года Неустроев нецензурно обругал мальчика и угрожал ему из-за изображенной на его шапке буквы Z – одного из символов специальной военной операции. Позже выяснилось, что отец школьника – росгвардеец и участник СВО. В итоге агрессора задержали с ОМОНом и завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство".

Затем Александр Неустроев стал фигурантом уже уголовного дела по статье "Хулиганство", однако Ленинский районный суд по ходатайству следователя уголовку прекратил и назначил судебный штраф в 7 тысяч рублей. Такое наказание показалось гособвинению слишком мягким. Решение пересмотрели, дело отправили обратно следователям, а после – снова в Ленинский райсуд.

Позже прокурор настоял на изменении территориальной подсудности. Для ее определения дело передали в Свердловский областной суд, а тот постановил: направить дело Неустроева в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Сегодня уральцу вынесли приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчине назначено три года лишения свободы. Отбывать этот срок он будет в колонии-поселении.