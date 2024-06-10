В ЦПКиО Екатеринбурга на 1,5 месяца перекроют часть парка

Руководство ЦПКиО Екатеринбурга перекроет часть парка для благоустройство так называемой "грязной дороги". Именно так сотрудники парка им. Маяковского называют путь от Театральной площади к вокзалу ДЖД, который разделяет новую детскую площадку и зону аттракционов.

"Название полностью оправдывает суть: на этом участке разрушен асфальт, всегда сыро и грязно, нет никакого удовольствия от прогулки по такой аллее. Пора что-то менять!" - сообщает пресс-служба ЦПКиО.

Начиная с сегодняшнего дня и по 26 июля участок будет закрыт на ремонт. За это время специалисты поднимут уровень и исправят уклон, из-за которого дорогу всегда заливает водой, и добавят ливневки. Помимо этого, будут установлены удобные лестницы с перилами от детской площадки до аттракционов, сбоку установят заезды для гостей с колясками, а внешний вид украсят новые кустарники и клены. В пресс-службе парка отметили, что уже имеющиеся деревья не будут срубать, а напротив - защитят, чтобы те не пострадали при проведении работ.

"Уже в середине лета у гостей появится еще один новый и комфортный маршрут. Скоро будет красиво", - добавили в ЦПКиО.