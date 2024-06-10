Трассу "Пермь - Екатеринбург" перекрыли из-за загоревшегося грузовика

В понедельник на трассе "Пермь - Екатеринбург" оказалось перекрыто движение. Причиной стало "огненное" ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", сегодня на 316 км автодороги Р-242 "Пермь - Екатеринбург" загорелся грузовой автомобиль. Известно, что он вспыхнул прямо во время движения. На место выехала пожарная служба, которая занималась тушением грузовика.

Движение на этом участке трассы пока полностью перекрыто. В ведомстве призывают водителей заранее планировать свой маршрут.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 24 квадратных метра горел полуприцеп грузового автомобиля. Прибывшие к месту вызова специалисты МЧС в течение 20 минут ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.