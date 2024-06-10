Baza: Беспилотники ВСУ атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе
Беспилотники ВСУ пытались атаковать буксир и баржу в Таганрогском заливе, сообщает Baza.
По данным Telegram-канала, Украина предприняла попытку атаки на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" 8 июня.
Капитан буксира доложил, что баржа получила незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира оказались выбиты стекла. Двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения.
В конце мая глава администрации города Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев опроверг появившиеся в соцсетях сообщения об атаке БПЛА на "Авиационный ремонтный завод 325".