Baza: Беспилотники ВСУ атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе

Беспилотники ВСУ пытались атаковать буксир и баржу в Таганрогском заливе, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, Украина предприняла попытку атаки на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" 8 июня.

Капитан буксира доложил, что баржа получила незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира оказались выбиты стекла. Двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения.

В конце мая глава администрации города Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев опроверг появившиеся в соцсетях сообщения об атаке БПЛА на "Авиационный ремонтный завод 325".