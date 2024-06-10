В Дагестане массовое отравление – 35 человек госпитализированы

В дагестанском Буйнакске 35 человек госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции.

"Со вчерашнего дня в городе отмечалось увеличение числа обратившихся с симптомами острой кишечной инфекции. Пациенты обращались с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции. Госпитализировано было 35 человек, взрослые и дети”, – цитирует РИА Новости представителя республиканского Минздрава.

Это массовое отравление в Дагестане можно назвать очередным, основными причинами таких вспышек в республике являются некачественные вода и еда. В том же Буйнакске в 2021 году более 300 человек в течение месяца попали в больницы Буйнакска (большая часть – дети). В результате проверки выяснилось, что причиной отравления была некачественная вода в городской системе водопровода.