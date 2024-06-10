Финляндия испытает на Украине оружие

Власти Финляндии отправят на Украину еще не испытанные образцы вооружения своей разработки.

Об этом сообщил глава отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканен в интервью информагентству STT, пишет РИА Новости.

В феврале 2024 г. стало известно, что Финляндия не ограничивала географию применения оружия, передаваемого Украине.

"Насколько мне известно, Финляндия не устанавливала подобных ограничений (на использование оружия для ударов по территории РФ), и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных объектов также на территории России", - сказал тогда председатель парламентского комитета по обороне Юкка Копру.