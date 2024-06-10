Пермяк жестоко избил питбуля посреди улицы

В Перми хозяин избил собаку посреди улицы. Свое поведение мужчина объяснил "воспитанием" животного, передает корреспондент Накануне.RU.

Сначала он отпинал питбуля ногами по животу, затем сломал о ее спину палку.

На кадрах с места инцидента, опубликованных telegram-каналом Ural Mash, видно, как питомец выбежал на проезжую часть, но позже вернулся к хозяину, который снова нанес удар, на этот раз по морде. Причиной произошедшего стало поведение собаки. Питбуль якобы набросился на другое животное. По мнению владельца, так он воспитывал пострадавшего питомца. После произошедшего зоозащитники забрали животное в приют.

Собаку зовут Ева. Животное стерилизовано. В дальнейшем Еву ждет тестирование и пристройство.