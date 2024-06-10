В свердловских почтовых отделениях появились зоны самообслуживания

В 25 отделениях Почты России на Среднем Урале появились зоны самообслуживания. В них можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Почты России, половина таких зон находится в городских отделениях Екатеринбурга с самыми высокими клиентскими потоками. Воспользоваться зонами самообслуживания клиенты могут в 12 почтовых отделениях уральской столицы: 620141, 620014, 620109, 620103, 620092, 620041, 620027, 620028, 620026, 620143, 620066 и 620042. Остальные расположены в крупных городских отделениях области.

Планируется, что такое нововведение позволит избежать ожидания и кратно сократить время пребывания на почте. В ближайших планах распространить проект и на другие свердловские отделения, установив терминалы в наиболее проходимых из них.

Как говорят на почте, благодаря зонам самообслуживания время, за которое оператор принимает отправление, сократится до 1-2 минут. Также можно самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке на сайте или в мобильном приложении компании, либо распечатать бланк и оплатить услугу в почтовом отделении, что займет несколько минут.