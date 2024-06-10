В Самарской области проверяют сообщение о смерти девочки, съевшей клубнику

Четырехлетняя девочка в Тольятти скончалась, предварительно, после того, как поела клубники.

Министерство здравоохранения Самарской области проверяет данные. Назначена судебно-медицинская экспертиза, передает РИА Новости.

По информации в соцсетях, мама купила ягоду в Центральном районе Тольятти, дома дала ее девочке, после этого ребенку стало плохо, она потеряла сознание. Мама вызвала скорую помощь, приехавшие медики констатировали смерть.

В прошлом году в Москве женщина скончалась после употребления арбуза. В СК сообщали, что погибшая страдала хроническими заболеваниями. Арбуз ели также члены ее семьи, однако у них никаких жалоб не было. Три года назад в Москве насмерть отравились арбузом бабушка и внучка.