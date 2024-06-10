ФАС обвинила власти Башкирии в "увеличении тарифной нагрузки на потребителей"

Федеральная антимонопольная служба уличила башкирский комитет по тарифам в необоснованном "увеличении тарифной нагрузки на граждан и предпринимателей". ФАС предписала республиканскому регулятору исключить из тарифов 2 млрд руб. "необоснованных трат", говорится в сообщении службы.

В ФАС перечислили нарушения комитета: он "учитывал необязательные для регулируемой деятельности расходы; производил двойной учет одних и тех же затрат; подменял расходы инвестиционного характера затратами на капитальный ремонт; не производил анализ фактических расходов за предыдущий долгосрочный период регулирования; производил расчеты корректировок выручки не по установленной формуле".

В итоге комитету республики выдали девять предписаний, он также должен "проанализировать на предмет экономической обоснованности учтенные расходы на сумму более 35 млрд руб.".