Дело об исключении Ройзмана* из учредителей фонда "Город без наркотиков" рассмотрят в Октябрьском суде

Дело об исключении Евгения Ройзмана* из состава учредителей фонда "Город без наркотиков" будет рассматриваться в Октябрьском районном суде. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.

Напомним, что в конце прошлого месяца иск был подан в Арбитражный суд Свердловской области руководством фонда, однако безуспешно. В суде пояснили, что данный вопрос может рассмотреть суд общей юрисдикции, и порекомендовали перенаправить иск. Согласно информации из картотеки, категория дела относится к корпоративным спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся некоммерческой организацией.

Иск зарегистрирован 4 июня.

Ранее глава организации и депутат екатеринбургской думы Тимофей Жуков заявил, что имя Ройзмана* среди учредителей негативно влияет на репутацию фонда. По его мнению, нежелание иноагента покидать состав учредителей вот уже 10 лет, вероятнее всего, связано с его надеждой когда-нибудь вернуться.

При этом Ройзман* заявил, что "Город без наркотиков" сам уже 10 лет как не работает и существует только юридически, занимая помещение. Обвинение в многочисленных долгах бывший мэр решил не комментировать.

*Внесен в реестр иностранных агентов