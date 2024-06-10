В Чите на учителей "повесят" мониторинг соцсетей школьников

Из-за случаев травли и суицидов в Забайкалье учителей обяжут мониторить соцсети школьников. Об этом заявил пресс-секретарь комитета образования Читы Гэсэр Раднаев.

Учителя должны искать подписки на группы, распространяющие сведения о способах совершения самоубийств и прочих опасных действиях. Так как соцсеть смотрит на это сквозь пальцы, а власти не предпринимают решительных действий, связанных в блокировкой в сети деструктивного контента, местные власти решили "повесить" это на учителей.

Уже издан соответствующий приказ Минобразования края. Он обязует мониторить соцсети классных руководителей, которые должны смотреть, на что подписаны дети и т.п.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае и так огромная нехватка учителей. По данным Росстата, средняя начисленная зарплата учителей в регионе в 2023 году составила всего 43 тыс. За вычетом налогов и в расчете на одну ставку средняя зарплата учителя составляет жалкие 20-25 тыс. Вряд ли новая обязанность поспособствует решению этой проблемы. Как и улучшит ситуацию с безопасностью школьников.

В соцсетях многие пользователи выражают возмущение решением местных властей. В основном - из-за дополнительной и очень странной нагрузи на учителей. Некоторые называют его бредовым. Некоторые считают, что это обязанность родителей - смотреть, где ребенок сидит в сети.