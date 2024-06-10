В Териберке уже неделю пытаются спасти краснокнижного горбатого кита

Уже неделю в районе Териберки (Мурманская область) пытаются спасти краснокнижного горбатого кита, который запутался в остатках сетей. Кит жив, может передвигаться, но из-за сети не может открыть пасть полностью, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Сегодня в поселок приехали специалисты из "Совета по морским млекопитающим" и "Друзей океана". Также в пути спасатели с Сахалина, которые имеют опыт помощи таким крупным животным.

"Скоро они совершат первый выход в море для оценки состояния животного. Спасателям помогают местные моряки — все это время они наблюдали за местоположением мормлека, делились информацией о нем и даже дали имя. Делается все возможное, чтобы помочь животному", - сообщила Радионова.

Ранее Росприроднадзор выдал разрешение на распутывание животного и взятие биопсии. Радионова рассказала, что средства на перелет специалистов, аренду оборудования и работу штаба по спасению кита выделила группа "Норильский никель".