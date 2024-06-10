Глава Сахалинской области выдвинут на губернаторские выборы

"Единая Россия" выдвинула Валерия Лимаренко кандидатом на должность губернатора Сахалинской области. Решение принято на региональной партийной Конференции, которая прошла 10 июня в Южно-Сахалинске.

Решение о выдвижении принято на основании итогов тайного голосования. Выборы пройдут 8 сентября. Также партийцы приняли решение о проведении второго этапа Конференции на котором будет принята Предвыборная программа партии, сообщает региональное отделение "ЕР".

Лимаренко родился 19 октября 1960 г. в Харькове в семье военного летчика. В 1983 г. окончил Харьковский авиационный институт. Получил квалификацию инженера-механика двигателей летательных аппаратов. 7 декабря 2018 гю указом президента Лимаренко назначен врио губернатора Сахалинской области. 8 сентября 2019 г. избран на этот пост. Женат, трое детей, четверо внуков.