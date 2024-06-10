В Югре затоплено 253 дачных участка

В Югре продолжается рост уровня воды в реке Обь. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в Оби на утро 10 июня поднялся еще на четыре сантиметра. Теперь он составляет 944 сантиметра.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС, в Нижневартовском районе подтоплено 188 дачных участков (на 18 больше, чем за прошлые сутки), имеются переливы на дороги в четырех местах, в сторону СОТ "Ремонтник-87", ул. Восточная в районе СОНТ "Успех", в районе СОТ Луговое, в районе четвертого моста, по автодороге на РЭБ флота, в районе моста СОНТ "Буровик".

В Лангепасе вода затопила 65 приусадебных участков.