Qiwi-банк погасит требования всех вкладчиков-физлиц в июле – АСВ

Требования к Qiwi-банку подали 64 тыс. кредиторов, общая сумма требований – 32,5 млрд руб., сообщил гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.

"Из них, что интересно, 50 тыс. связаны с кошельками Qiwi, но на них приходится только 0,5 млрд руб. При этом, исходя из количества кошельков, мы потенциально ожидали, что таких людей будет более 9 млн", - сказал глава АСВ в интервью "Известиям".

В июле кредиторам будут выплачены 21 млрд руб. из средств, которые имеются на счетах банка. Это полностью закроет требования кредиторов первой очереди - вкладчиков-физлиц, а также 70% требований кредиторов третьей очереди, в число которых входят и владельцы электронных кошельков.

Ранее сообщалось, что средства на Qiwi-кошельках не были застрахованы в АСВ, но поскольку у банка есть деньги на покрытие всех требований, таким кредиторам тоже произведут выплаты. При этом Центральный банк России в связи с этим случаем согласился подумать над введением страхования электронных кошельков.

Регулятор отозвал у Qiwi-банка лицензию 21 февраля в связи с нарушением антиотмывочного законодательства.

Часть кредиторских требований к Qiwi-банку у своих клиентов выкупил банк "Точка" (ранее работал по лицензии Qiwi-банка) – речь шла о 3 тыс. клиентах-юрлицах и сумме в 8 млрд руб. Это были средства, не покрытые страховкой АСВ.