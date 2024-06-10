С обвиняемого в теракте в "Крокусе" взыскивают штрафы за нарушение ПДД в день задержания

Судебные приставы взыскивают с обвиняемого в теракте в "Крокус сити холле", Далерджона Мирзоева штрафы за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания. Об этом сообщает ТАСС.

Мирзоев получил два штрафа на 1,5 тыс. рублей и 500 рублей. Административные правонарушения совершены обвиняемым по делу о теракте 23 марта.

32-летний Мирзоев - уроженец Таджикистана. У него четверо несовершеннолетних детей. Об этом фигурант заявил в марте суду через переводчика. Также выяснилось, что у Мирзоева была временная трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла.