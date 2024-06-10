10 Июня 2024
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Фото: Григорий Постников

Благотворительный фонд РМК помог девочке с ДЦП из Верхней Салды увидеть китов

Маленькая жительница Верхней Салды побывала на Баренцевом море и увидела китов. Заветную мечту девочки с ОВЗ исполнил Благотворительный фонд РМК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, у 6-летней Киры ДЦП: она и ее сестра Алиса родились на шестом месяце беременности весом 700 и 800 граммов. Алиса была здорова, а вот Кире врачи поставили сразу несколько диагнозов, среди которых детский церебральный паралич. Большую часть своей жизни девочка учится ходить, возможно, поэтому ей так нравится бескрайняя свобода жителей океана. О своей мечте увидеть китов она написала на проект "Елка желаний". В течение всего года самая добрая благотворительная акция исполняет мечты детей с особенностями здоровья, а также детей из малоимущих и многодетных семей.

"Кира с самого раннего детства любила китов, касаток, акул. Если был выбор игрушек, она сразу выбирала именно их. Постоянно смотрит мультики про них, просит показать китов в интернете. Чем они ей нравятся, не могу сказать, но она их любит. Мы изучали информацию о том, где они водятся, и она мечтала увидеть море! И когда мне позвонили и сказали, что нам дарят поездку на Баренцево море, у меня шок был, я трубку положила, и у меня слезы полились, что наконец-то у ребенка мечта исполнится!", - рассказала мама Киры Мария Дементьева.

Кира из Верхней Салды побывала на Баренцевом море(2024)|Фото: Григорий Постников

Мечту девочки увидеть китов в Баренцевом море исполнил Благотворительный фонд РМК: Кира поразила меценатов своей искренностью и фантазией. Для путешествия выбрали начало июня – именно весной и летом есть самый большой шанс увидеть китов, когда они мигрируют у берегов Кольского полуострова в поисках рыбы.

"Как здорово, когда дети мечтают, а еще лучше, когда они мечтают о чем-то необычном, чего они не могут найти в ежедневной своей жизни. В конце 2023 года маленькая Кира из Верхней Салды загадала увидеть китов. Китов в Верхней Салде она, конечно, увидеть не может. Но мы нашим фондом решили помочь ей исполнить мечту и привезли ее на Баренцево море", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Кира из Верхней Салды побывала на Баренцевом море(2024)|Фото: Григорий Постников

С момента выхода катера в море 6-летняя Кира не отрывала глаз от воды, но морские жители не торопились показываться людям. И вот наконец капитан крикнул: "Кит по правому борту!", и Кира успела увидеть серую спинку. Радовались все пассажиры катера – не столько тому, что увидели кита, а тому, что его увидели Кира и ее сестра Алиса. Это была самая большая мечта девочек, ради нее они проделали длинный путь из Верхней Салды до берегов Баренцева моря.

"Я увидела сегодня китов! Мне они понравились, у них спинка такая горбатая, как горка, как будто с нее можно скатываться!", - поделилась своими впечатлениями Кира.

В Баренцевом море водится более шести видов китов. Их можно встретить в любое время года: некоторые киты постоянно живут у побережья Кольского полуострова, а некоторые заходят сюда на пути миграции. Чаще всего к берегу приближаются горбатые киты и малые полосатики.

Кира из Верхней Салды побывала на Баренцевом море(2024)|Фото: Григорий Постников

Полосатики достигают до 10 метров в длину и весят около 10 тонн. Они приходят к побережью Кольского полуострова в поисках косяков рыбы. Именно полосатика и удалось встретить Кире.

Путешествие по волнам Баренцева моря заняло 5 часов, за это время Кира и ее сестра Алиса увидели четырех китов, тюленей и даже подержали в руках выловленную капитаном треску. А чтобы девочка почувствовала себя настоящей морячкой, ее пустили за штурвал.

Всю поездку до мелочей продумали волонтеры. Каждый год они сопровождают в путешествиях детей-героев проекта "Елка желаний".

Кира из Верхней Салды побывала на Баренцевом море(2024)|Фото: Григорий Постников

"Волонтерский центр при проведении этой акции традиционно сопровождает детей с особенностями здоровья, а также продумывает все маршруты и достопримечательности, которые мог бы посетить ребенок. Мы подбирали такие экскурсии по городу, где Кира смогла бы сама дойти ножками, потому что для нее это очень важно – сделать вот эти шаги и почувствовать себя таким же, как все, ребенком", - сообщила заместитель директора Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Анастасия Шиварева.

Помимо экскурсии в село Териберка к берегам Баренцева моря, Кира с мамой и сестрой проехали по самым знаковым местам Мурманска, побывали у подножия знаменитого мемориала "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны". Памятник, который прозвали "Алешей", является одним из самых высоких в России, его высота составляет 42 метра, он уступает только монументу "Родина-мать" в Волгограде. Также девочки смогли увидеть первый атомный ледокол "Ленин".

Кира из Верхней Салды побывала на Баренцевом море(2024)|Фото: Григорий Постников

Теги: киты, девочка, море, РМК


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