Турчак высказался по поводу "кухонных разговоров" об объединении двух Алтаев

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак прокомментировал слухи о возможном объединении его региона с соседним Алтайским краем.

"Никаких разговоров об объединении Республики Алтай и Алтайского края быть не может", - заявил Турчак журналистам после церемонии представления местному парламенту и общественности.

"Это все кухонные разговоры, вбросы в разного рода телеграм-каналы. В конституции [республики] четко все прописано. И, как я уже сказал, этими принципами я буду, безусловно, руководствоваться", - добавил Турчак.

Слухи о возможном объединении Алтайского края, который является одним из крупнейших в стране аграрных регионов, и Республики Алтай (основной сектор экономики в которой туризм, но пока слабо развитый) возникали неоднократно, в последний раз – в прошлом году, когда вносились поправки в республиканскую конституцию.